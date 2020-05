Positanonews TG. Stanislao Balzamo “Situazione lavoratori drammatica anche in Costiera amalfitana, è una bomba sociale”. Oggi il nostro telegiornale sul web dedicato al mondo del lavoro per il Primo Maggio con tanti interventi dei lavoratori , imprenditori e da Napoli il consigliere della Regione Campania Enza Amato. Da Amalfi Balzamo ci ha tratteggiata la situazione della Divina che , dietro ad una apparente ricchezza, con il coronavirus Covid-19 sta in difficoltà come tutto il mondo del turismo “Il 75% della forza lavoro del territorio legata turismo rimarrà senza occupazione quest’anno, occorre un intervento”