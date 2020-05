Positanonews TG. Speciale con Veronica Maya, star di Piano di Sorrento: “Emozionata per il ritorno in TV”.

Positanonews TG questa sera ha intervistato in esclusiva Veronica Maya, grande donna, madre e professionista, orgoglio carottese e della Campania, volto bello e intelligente della tv, in collegamento dalla sua casa a Piano di Sorrento. Ci ha parlato di come ha trascorso il suo lockdown intervistata dal direttore del giornale della Costiera amlafitana e Penisola Sorrentina Michele Cinque . “Vi seguo tutti i giorni e so che mi siete stati sempre vicini”, ci ha detto Veronica. Abbiamo parlato dei suoi progetti. L’Italia che fa, nuovo programma Veronica Maya, e si vedeva la sua emozione. Da lunedì 1 giugno alle 16:10 su Rai2, inizia il nuovo programma di Veronica Maya L’Italia che fa, una trasmissione che racconterà le storie italiane incentrate sulla solidarietà. Si tratta di una sorta di gara benefica in cui, a L’Italia che fa, verranno anche presentati alcuni progetti ed ogni settimana quello ritenuto migliore vincerà 5mila euro. Sul ritorno in televisione Veronica Maya sulle pagine di inTv si è detta molto emozionata:

“Pensare che tra poco ritornerò in Tv con un mio programma e da farfalline nello stomaco. Sono felice e ancora più emozionata in quanto è un progetto nato diversi mesi fa, ancor prima dell’emergenza Covid19. Un lavoro di spessore a cui teniamo tutti e di cui c’era bisogno, mai come in questo momento. Ne avevo bisogno anche io per prima, ne percepivo la necessità nel mio percorso di vita, per la mia maturità.”

Veronica Maya racconta L’Italia che fa: “Vorremmo che aiutare il prossimo fosse più contagioso del virus”

Durante l’intervista Veronica Maya ha raccontato quale sarà il focus de L’Italia che fa: “Il focus sono i progetti e le storie di enti no profit sparsi per l’Italia, che aiutano il prossimo. Si spazierà da chi si prodiga per i bambini o gli anziani, a chi si dedica alla cultura, all’insegnamento e all’ambiente”. Per il nuovo programma Veronica Maya ha ben chiaro l’obiettivo: “L’obiettivo è parlare dell’Italia che fa, raccontando anche tutte quelle situazioni che toccano da vicino il quotidiano di ogni famiglia”. L’emergenza coronavirus ha portato all’attenzione l’aiutarsi l’un l’altro, ed è quello a cui punta anche L’Italia che fa: “Ci piacerebbe riuscire a far incuriosire il telespettatore facendo scattare in lui la volontà di adoperarsi nell’aiutare gli altri. Vorremmo che questa predisposizione ad aiutare il prossimo fosse più contagiosa del virus”.

L’Italia che fa, Veronica Maya ammette: “Sarà una sfida”

Lunedì 1 giugno vedrà l’inizio di nuovi programmi in televisione come, appunto, L’Italia che fa di Veronica Maya, ma anche Io e te di Pierluigi Diaco, che ha fatto una confessione sugli ospiti. Il programma di Veronica Maya sarà su Rai2 e la conduttrice sa bene che in estate tenere i telespettatori davanti la Tv non è semplice: “Sarà una sfida, Rai2 è una rete pop e noi useremo un linguaggio altrettanto pop e innovativo. Speriamo di coinvolgere anche i giovani”. Nel corso di ogni puntata de L’Italia che fa la Maya anticipa: “Verranno coinvolti attori, il pubblico da casa e anche coloro che hanno ricevuto sostegno dalle attività benefiche. Ci saranno poi approfondimenti, video-racconti, collegamenti, interventi e interviste in studio”.