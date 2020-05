Positanonews TG. Il sindaco Balducelli di Massa Lubrense e di Positano De Lucia, spazio ai wedding planner. Noi non li abbiamo dimenticati

Positanonews TG. Il sindaco Balduccelli di Massa Lubrense e di Positano De Lucia, spazio ai wedding planner. Noi non li abbiamo dimenticati. Da Ravello ad Amalfi, Positano, Sorrento e Capri, sentiremo anche i problemi dei wedding planner, ricordiamo che attorno ai matrimoni c’è un business, che significa posti di lavoro e impieghi per la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, non indifferente. Quali problemi ci saranno? Ne parleremo questa sera alle 20:30 in diretta sulla nostra pagina Facebook o il canale YouTube.

