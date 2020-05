Positanonews Tg, Salvatore Barba del ristorante “Il Ritrovo” di Positano: “Delusi dalle scelte del Governo”

Positano, Costiera amalfitana. Al Positanonews Tg, in onda tutte le sere sui nostri canali social, abbiamo fatto un giro di tutti i ristoratori della Costa di Amalfi e Sorrento, fino ad approdare alla magnifica frazione di Montepertuso. Ospite al nostro Tg è Salvatore Barba, titolare del ristorante “Il Ritrovo”, nella parte alta di Positano, dalla quale si può godere della vista di tutto il paese sottostante. L’intervento inizia al minuto 30:00 circa.

“Sto bene fisicamente, per grazia di Dio non abbiamo casi di coronavirus a Positano – dice Salvatore – , ringrazio il sindaco, le forze dell’ordine e tutti i cittadini. Siamo delusi dalle disposizioni del Governo, troppe restrizioni, troppe responsabilità. Noi siamo abituati a lavorare con amore e regalare ai nostri clienti anche delle emozioni. Al momento non vedo strade fattibili, a meno che non succeda un miracolo. Siamo abituati a lavorare e in questa situazione ci sentiamo pesci fuori dall’acqua“.

Poi sulle scelte del Governatore della Regione Campania: “De Luca ha fatto un piccolo passo avanti in confronto al Governo ma manca ancora qualcosa che ci metta in condizioni di aprire.”

