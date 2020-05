Positanonews TG. Questa sera Special Housing Sociale, invito a chi vuole intervenire. Questa sera al Positanonews TG, vorremmo parlare dell’housing sociale di Sant’Agnello, delle speranze che ci sono dopo che il Tar di Napoli ha bloccato quello di Sorrento e dopo l’inchiesta della Procura di Torre Annunziata per la ex Cirio a Castellammare di Stabia. Vorremmo sentire i punti di vista degli indagati, o dei loro avvocati, dei tecnici e degli amministratori o responsabili locali e della Regione Campania, in seguito alla protesta degli assegnatari. Invitiamo chiunque volesse ad intervenire. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 sui nostri canali social, come la pagina Facebook o il canale YouTube, dove sarà possibile intervenire commentando in diretta.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438.

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

