Positanonews Tg, questa sera da Sorrento a Positano con Massimo Coppola e Luca Vespoli, poi si parla di Slow food

Da Sorrento a Positano in campo politico con il sorrentino Massimo Coppola, candidato sindaco, ex assessore al Comune di Sorrento, e fondatore del movimento “Sorrento Adesso”. Poi ci spostiamo a Positano con Luca Vespoli, imprenditore alberghiero e capogruppo del partito di opposizione. Infine un salto di nuovo in Penisola Sorrentina, a Massa Lubrense, con i ristoranti “Lo Stuzzichino” e “La Torre” per parlare un po’ di Slow food e del futuro che la gastronomia ha in serbo per noi.

