Positanonews TG. Questa sera parchi a confronto: Monti Lattari, Vesuvio e Cilento, i tre presidenti ospiti

In Campania ci sono tantissimi parchi, che in questi giorni avrebbero visto un afflusso di turisti non indifferente, ma purtroppo anch’essi sono piegati in due dall’emergenza sanitaria globale, dunque ci siamo posti un interrogativo: qual è il futuro delle nostre riserve naturali? Lo scopriremo questa sera al Positanonews TG, in onda tutte le sere alle ore 19:30 sui nostri canali social, come la pagina Facebook o il canale YouTube, dove sarà possibile intervenire commentando in diretta.

Gli ospiti di oggi saranno Tristano Dello Jojo, Agostino Casillo e Tommaso Pellegrino nonché i tre presidenti rispettivamente del Parco dei Monti Lattari, Parco del Vesuvio e Parco del Cilento.

Parco dei Monti Lattari

Il Parco si estende in un’area di 160 kmq tra la provincia di Napoli e quella di Salerno e comprende 27 comuni della penisola sorrentina e di quella amalfitana in prossimità o a valle della catena montuosa. Il parco regionale dei Monti Lattari è assolutamente peculiare. così particolarmente incassonato tra monti e mari da rappresentare, nella sua meravigliosa molteplicità, un unicum di rara bellezza.

Parco del Vesuvio

Il Parco Nazionale del Vesuvio è un mondo di biodiversità da esplorare passo dopo passo. Organizza la tua visita al Parco e scegli se fare trekking tra i sentieri immersi nel verde o visitare il Gran Cono del Vesuvio per vivere un’esperienza indimenticabile.

Parco del Cilento e Diano

Il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, secondo parco in Italia per dimensioni, si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell’appennino campano-lucano, comprendendo le cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri del M. Bulgheria e del M. Stella. Alle straordinarie emergenze naturalistiche, dovute alla notevole eterogeneità del territorio, si affiancano il carattere mitico e misterioso di una terra ricca di storia e cultura da Palinuro a Paestum, fino a Certosa e Padula.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.