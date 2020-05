Positanonews TG. Questa sera con Bergamonews e OkMugello sulla Fase 2. Questa sera il TG di Positanonews sarà in collegamento con i colleghi di Bergamonews e OkMugello della rete dei giornali locali on line. Parleremo della Fase 2 al Nord, al Centro ed al Sud. Tre giornali rappresentativi di tre aree diverse, ma con un’unica passione: quella di informare e documentare. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 sui nostri canali social, come la pagina Facebook o il canale YouTube, dove sarà possibile intervenire commentando in diretta.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

