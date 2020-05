Positanonews TG. Positano, Luxury Salon di Michele e Ross: i due negozi riaprono da lunedì, dalle 9 alle 20

“Partiamo lunedì 18, tutto su prenotazione, tutto con vincoli di sicurezza, controlli, tutti igienizzato, sanificazione fatta per garantire la massima sicurezza ai nostri clienti. Essendo domani una giornata in cui metteremo ancora a posto delle cose, abbiamo dato a disposizione un orario, dalle 9 del mattino alle 15 del pomeriggio, solo ed esclusivamente per le prenotazioni. Non si sa ancora quante siano, domani penso che avremo tantissime telefonate. Quindi le prenotazioni partono domani, tutto sarà su appuntamento. In base ai metri quadri dell’esercizio ci sono dei vincoli, quindi nel nostro negozio abbiamo la possibilità, avendo otto postazioni, di avere quattro clienti. Ogni addetto per un cliente. Quindi penso che quattro clienti alla volta possono entrare, con mascherina, mantenendo la distanza di due metri tra un cliente e l’altro. Abbiamo un termoscanner, verranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Al Luxury Salon di Positano facciamo dalle ore 9.00 alle ore 20.00, orario continuo, no stop. Con i dipendenti rientriamo comunque nella norma del decreto, quindi non dovremmo avere problemi. Caso mai ci fosse qualche problema organizzeremo dei turni. Nessun licenziamento, restano con noi assolutamente”.

“Questa quarantena l’abbiamo vissuta con molta sofferenza, ansia, panico, con molti pensieri. Durante la quarantena abbiamo dato molti consigli anche a chi ci ha contattato privatamente, per tamponare e rendere la cosa più semplice da vivere per chi è stato in casa. Penso che di giorni di festa ne abbiamo avuti abbastanza, da lunedì alle nove saremo operativi”.

