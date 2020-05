Positanonews TG oggi Primo Maggio dedicato ai lavoratori messi in ginocchio dal coronavirus . Oggi Festa del Lavoro che non c’è sopratutto nelle nostre zone turistiche , dove tutte le attività sono ferme. In Costiera amalfitana e in Penisola Sorrentina il primo maggio era giorno di caos, fino all’anno scorso la stagione turistica era già cominciata da un mese , e la maggior parte dei lavoratori venivano assunti entro maggio. Positano, Amalfi, Ravello, Sorrento , Capri, il sentiero degli dei che andava da Agerola , tutti brulicavano di turisti, ed il lavoro non mancava per nessuno. Oggi il Coronavirus Covid-19 ha stravolto la vita di tutti e cambiato radicalmente gli scenari. Il Governo Conte ha promesso sussidi, chi li ha avuti, chi no, la cassa integrazione che ancora non arriva, le situazioni di disagio economico e altro saranno affrontate oggi durante il nostro TG delle 19,30. Avremo vari ospiti, se volete intervenire contattateci.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter

I NOSTRI SOCIAL NETWORK canale you tube POSITANONEWS TV

<https://www.youtube.com/user/positanonews>

La Pagina Facebook di Positanonews < https://www.facebook.com/positanonews/ Il nostro profilo Instagram <https://www.instagram.com/positanonews/>