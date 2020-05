Positanonews TG. Gli ospiti di stasera: Tristano Dello Jojo, Agostino Casillo e Tommaso Pellegrino nonché i tre presidenti rispettivamente del Parco dei Monti Lattari, Parco del Vesuvio e Parco del Cilento.

Dal Parco del Vesuvio Agostino Casillo, ci ha detto: “E’ del tutto evidente che in natura e nelle aree protette è più facile mantenere una distanza acquisita come elemento di prevenzione. Abbiamo scritto più o meno le stesse cose al Presidente De Luca: dare centralità ai parchi, non solo per il turismo ma per ripartenza delle attività economiche. Non dimentichiamo che anche l’agricoltura all’interno dei parchi sta avendo grande difficoltà, perché non di tipo estensivo. Nel Dpcm è scritto chiaramente che l’attività di tipo ludico ricreativo non è ancora permessa. Dal giorno 18 è stato detto dal Governo che riaprono i musei, quindi è evidente che anche le escursioni con guida si potranno fare, sempre rispettando gli standard che ci saranno dati. Al Vesuvio abbiamo un caso particolare, che è quello del Cratere del Vesuvio, non un percorso come tutti gli altri, l’anno scorso abbiamo fatto il record di numeri. Chiaro che lì ci saranno da mettere dei dispositivi particolari. Chiaro che quei numeri non si faranno più, perché i turisti venivano maggiormente dall’estero. Stiamo immaginando sistemi di prenotazione, per evitare le file. Dovremmo settare la nostra attività cercando di contingentare i flussi. Adesso, ancor più di prima, dobbiamo cercare di far fruire il nostro territorio, avevamo realizzato anche due nuovi percorsi nell’ultimo periodo”.

Tristano Dello Jojo, presidente del Parco dei Monti Lattari: “Per quanto riguarda noi, abbiamo cercato di poter affrontare la situazione in maniera interventista. Essendo un turismo made in Italy dobbiamo organizzarci in maniera diversa. Abbiamo cercato di semplificare l’interlocuzione con il territorio. Abbiamo provveduto circa a metà febbraio ad un decreto che ha mandato in deroga tutte le autorizzazioni rilasciate l’anno scorso nel caso in cui gli stabilimenti balneari avessero avuto le stesse disposizioni. La fase più preoccupante è quella invernale, essendo che non ci saranno contratti effettivi di lavoro. Abbiamo cercato di andare incontro quanto più possibile alla filiera imprenditoriale, di entrare nel reale tessuto della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana. Abbiamo cercato di trovare delle soluzioni con gli imprenditori. Abbiamo evaso circa 380 pratiche tramite la nostra piattaforma, abbiamo avuto ascolto e fiducia di lavoratori che sono quelli più danneggiati. Questo progetto ci ha visti protagonisti, ed il riconoscimento di Confindustria e Federalberghi che ne hanno usufruito ci fa piacere. Adesso dobbiamo ripartire, con tutte le contromisure necessarie, ma offriamo tutte le tipologie che altri lavori non possono offrire, la distanza può essere garantita. E’ necessario ripartire e seguire la linea”.

E’ poi intervenuta Rossella Staiano, consigliere al Comune di Vico Equense: “Alcuni lavoratori stagionali non asseriscono alla distribuzione di bonus a favore. Fortunatamente il Presidente del Consiglio ha dato un accenno alla situazione. Stiamo cercando di garantire una forma di sostentamento, anche se non solo nel settore turistico si è rimasti esclusi da tali benefici. Si spera in una nuova forma di intervento. A Vico c’è stata molta paura, anche forse eccessiva. Lo Stato non è stato molto vicino alle amministrazioni, ci siamo trovati soli ad affrontare situazioni nuove, ma ci siamo riusciti in maniera egregia. Riteniamo che la politica in questo momento debba essere unita, maggioranza e opposizione. Appena saputo del caso positivo, abbiamo imposto una serie di provvedimenti, avvenuti riuscendo ad uscirne alla grande. C’è stato un grande senso di responsabilità da parte dei residenti. Sono molto orgogliosa di come Vico Equense stia portando avanti questa battaglia, sicuramente con un po’ di paura, perché è giusto che ci sia, ma dobbiamo andare avanti e con un senso di responsabilità”.

Infine, Tommaso Pellegrino il presidente del Parco del Cilento ci ha detto: “Oggi bisogna ripartire dalle aree protette, dal patrimonio che noi abbiamo. Tante volte le aree protette vengono viste come un limite ed un vincolo, in questa fase ne capiamo l’importanza. In questo periodo la natura si è ripresa i propri spazi. Se abbiamo più rispetto, quella è la nostra risorsa, probabilmente riusciamo a coglierne di più le opportunità. In questa fase di ripartenza dobbiamo fare in modo che il territorio, le aree protette, diventino una grande occasione. A breve termine, venire nel parco nazionale, abbiamo due certezze: venire a visitare un luogo bello, con un turismo sicuro. Con spazi molto ampi ed una non grande densità possiamo mettere in campo la distanza. Inoltre, i bambini che abbiamo tenuto in casa per due mesi: portiamoli a fare passeggiate nei parchi nazionali, per rafforzare il loro sistema immunitario. Per contrastare le patologie, il sistema immunitario è fondamentale, ed ora lo stiamo indebolendo. Portare i nostri figli nelle aree protette significa liberare le endorfine che rendono il nostro sistema immunitario. Bisogna far capire che il turismo bello e sicuro si può fare. Perdiamo turismo estero e di regioni del nord, ma con il turismo di prossimità facciamo capire alle persone che dobbiamo rispettare il nostro patrimonio, che diventa centrale. Nella nostra area, una delle più colpita della Campania, adesso la situazione è più tranquilla. La vera grande battaglia da portare avanti come parchi è quella di pretendere in modo concreto un’operazione di sburocratizzazione vera. Tutta questa burocrazia impedisce la ripartenza. Il secondo punto è quello della defiscalizzazione”.