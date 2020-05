Positano ( Salerno ) . “Incertezze e protocolli stringenti, responsabilità gravi che cadono sui ristoratori. Non esistono le condizioni per aprire in serenità” Gabriele Rispoli, presidente della neonata associazione di ristoratori della perla della Costiera amalfitana spiega ai tanti che chiedevano come mai non ci sono ristoranti aperti a Positano, salvo due da asporto ( C’era una volta e la Taverna del Leone) . “Abbiamo chiesto come agire in tante situazioni, quando dobbiamo isolare un caso sospetto di coronavirus covid-19 , per la presenza della febbre, come dobbiamo fare. Positano è un paese particolare, mancano spazi, scale, stradine, dove lo mettiamo? Ci sono vari protocolli, aspettiamo questa settimana con gli ultimi chiarimenti e la proposta di legge del Governo”. Dunque neanche dopo il tre giugno potrebbero aprire i ristoranti se non vi sono le condizioni.