Positanonews TG. In Campania i ristoranti non apriranno il 18, stasera ne parleremo con Mario Ventura, Presidente Fipe. In Campania i ristoranti non apriranno lunedì 18 maggio: l’apertura, infatti, slitta a giovedì 21. Ne parleremo questa sera alle ore 20.30 al quotidiano appuntamento serale con il Positanonews TG con Mario Ventura, il Presidente del Fipe, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha presentato un protocollo al quale hanno aderito quattromila ristoranti ed attività. In esclusiva, la prima intervista che rilascia dopo la decisione del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a livello nazionale. L’appuntamento è sui nostri canali social, come la pagina Facebook o il canale YouTube, dove sarà possibile intervenire commentando in diretta.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438.

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

