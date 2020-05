Positanonews punto di riferimento della stampa estera, un nostro articolo citato sul sito del quotidiano britannico Daily Mail

Positanonews diventa sempre più internazionale ed è spesso preso come punto di riferimento dalla stampa estera. Il quotidiano britannico Daily Mail, in un approfondimento odierno sulla situazione della diffusione del Coronavirus in Gran Bretagna, riporta anche un nostro articolo nel quale abbiamo focalizzato l’attenzione sulla situazione disastrosa in Inghilterra rispetto all’Italia.

Non è la prima volta che la nostra testata compare su giornali internazionali. Dopo il New York Times, infatti, è la volta del Daily Mail ed il nostro nome è stato riportato anche dalla stampa tedesca. Dopo 15 anni di attività Positanonews ormai compare nella rassegna stampa di tutto il mondo come giornale di riferimento di un’area a forte vocazione turistica. Ricordiamo che la nostra testata ha oramai un’esperienza consolidata ed è regolarmente registrata presso il Tribunale.

Fare parte della rassegna stampa estera è per noi motivo di orgoglio e ripaga la dedizione ed il lavoro giornaliero di tutta la redazione per offrire ai lettori italiani e stranieri una panoramica ampia e aggiornata principalmente sulla costiera amalfitana e penisola sorrentina, ma allargata anche a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Clicca QUI per leggere l’articolo del Daily Mail