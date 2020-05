Positanonews intervista turisti americani: “Tutti sono innamorati di Positano. In molti vogliono venire a Luglio”

Il direttore di Positanonews, Michele Cinque, ha intervistato un gruppo di amici statunitesi che si stavano godendo una bella giornata a Positano. Ricordiamo che questi arrivi stranieri nella Perla della Costiera Amalfitana, sono dovuti ad una remota presenza in Italia, prima dello scoppio della pandemia, sia per l’alloggiamento nelle basi Nato o per motivi di studio con i programmi Erasmus.

Il ragazzo ci fa notare che la spiaggia è vuota, così come pure Positano a causa del lockdown, ma la forza del paese verticale risiede nella sua bellezza. “Tutti sono innamorati di Positano. In molti vogliono venire a Luglio” – ci dicono entusiasti questi giovani turisti americani, che non hanno risparmiato apprezzamenti per il paesaggio e la tranquillità del posto, incoraggiandoci a ripartire perché c’è desiderio di venire in Costiera Amalfitana.