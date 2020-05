Positano, il vicesindaco Francesco Fusco: “La città ripartirà. Ringrazio Elio Rispoli e chi ha già riaperto”

Abbiamo ascoltato il vice sindaco di Positano, Francesco Fusco, al quale abbiamo chiesto un suo parere sulla situazione e, soprattutto, come ci si sta muovendo per far riaprire tutte le attività della perla della Costiera Amalfitana.

“La città ripartirà, ringrazio Elio Rispoli e tutti gli imprenditori che stanno riaprendo – ha dichiarato Fusco – Purtroppo tanti cittadini ci stanno chiedendo di ripartire, di riaprire attività, bar, ristoranti, c’è voglia di vedere le attività aperte, ma è una cosa che dev’essere graduale. Ci sono tanti alberghi che già stanno iniziando a ricevere delle prenotazioni, piano piano qualcosa si sta muovendo.

La scelta dei ristoratori è dettata da problematiche serie e spero che chi di dovere riesca a risolvere quanto prima per scacciare via ogni dubbio. Intanto voglio ringraziare nuovamente imprenditori coraggiosi come Elio Rispoli che sono già attivi ad qualche giorno. Cercheremo di organizzarci al meglio per quanto riguarda tutte le problematiche di Positano, sicuramente ci adopereremo, insieme al sindaco, al più presto affinché tutti i servizi vengano assicurati.

Credo che la maggior parte dei ristoranti aprirà già il 3 giugno prossimo, sarà poi l’associazione che farà la scelta ufficiale. Altre attività stanno cercando di organizzarsi: anche il Bar Internazionale dovrebbe aprire la settimana prossima. Le spiagge libere? Ci stiamo organizzando, vediamo tra le varie soluzioni, come l’ipotesi concessione in gestione ad enti o associazioni, ci stiamo confrontando, ovviamente operiamo nell’interesse dei cittadini”.