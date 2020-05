Positano. Ultimo giorno della Fase 1: gioia e preoccupazione

Positano. Ultimo giorno della fase uno del lock-down di quarantena: gioia e preoccupazione. La gioia più grande è dovuta al sospiro di sollievo perché Positano, in Costiera Amalfitana, è uscita con zero contagi al Coronavirus Covid-19. La preoccupazione è invece dovuta al problema economico. In molti pensano anche al problema dei fitti da pagare, anche se lo Stato prevede il 60% di credito di imposta al riguardo. Dunque, più della metà sarà a carico dello Stato. Ci sono alcuni imprenditori, come Elio Rispoli del Bar Buca di Bacco, che pensano di cominciare il primo giorno di giugno, prendendo la metà dei dipendenti. Positano è pronta a riprendersi. Qualcuno è un po’ pessimista, ovviamente non ci sarà il turismo di sempre, ma molti sono armati di coraggio e pronti a ripartire.