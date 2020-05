Positano, “Tutti insieme per il Made in Italy”: la Bottega di Brunella riapre anche a Firenze!

Positano, Costiera amalfitana. La città verticale si riconferma fulcro della moda e del Made in Italy. Capostipite di questa filosofia è sicuramente La Bottega di Brunella, che finalmente riapre i battenti, anche in vista della stagione estiva e dei numerosissimi turisti alla moda che non vogliono mai rinunciare alla qualità. Maestria ed entusiasmo realizzano creazioni Moda Mare Positano dai colori naturali e vivaci, utilizzando la garza, il cotone e lino: materiali freschi e leggeri, che riportano la mente alla calda e passionale bellezza del mare della costiera amalfitana.

Il famoso negozio di Positano, La Bottega di Brunella, è approdato alcuni mesi fa anche a Firenze. Il negozio originariamente aperto a Positano, ha avuto un forte seguito di persone che amavano la bellezza della MODA POSITANO. I colori tenui e i tessuti che possono essere indossati ovunque. I cittadini di Positano hanno apprezzato la moda per molti anni e ora possono condividerla con la gente di Firenze.

Vogliamo continuare a regalarvi emozioni e sogni accogliendovi nei nostri negozi che abbiamo preparato per potervi dare piena sicurezza igienico-sanitaria. – dicono i titolari, soddisfatti della riapertura e pronti a ricominciare a mille.

La boutique di Firenze si trova in via Porta Rossa, 8

A Positano, invece, lo storico negozio è situato in Via Pasitea, 72