Positano, trasferta amara per due coppiette: multati dai carabinieri

Trasferta amara per due coppiette, giunte a Positano per una passeggiata romantica. I Carabinieri della locale stazione, in due momenti differenti, hanno fermato una coppia proveniente da Napoli ed un’altra da Castellammare di Stabia. Le coppie di fidanzate sono venute in Costiera Amalfitana, in barba alle disposizioni del Presidente della Giunta Regionale, che vietano spostamenti verso altri comuni, se non per motivi comprovati: in entrambi i casi infatti si è verificata un interpretazione personale dell’ordinanza. I militari dell’arma per ciascuna persona hanno elevato sanzioni da 280 euro circa, invitando poi le coppie a fare ritorno presso i loro rispettivi domicili. Continuano ad essere serrati i controlli su tutta la Costa d’Amalfi, per far rispettare le misure anti Covid nella fase 2.