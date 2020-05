Positano, sulla spiaggia i cavalieri d’Italia: lo scatto di Giuseppe Di Martino

Questa sera sulla spiaggia di Positano sono stati avvistati degli splendidi esemplari di cavalieri d’Italia. La coppia di volatili sono stati immortalati dal nostro Giuseppe Di Martino. Uno scatto impeccale, dove è possibile ammirare questi eleganti uccelli, appartenenti alla famiglia dei Caradriformi.

Il cavaliere d’Italia è reputato un grande camminatore, nonostante la sua andatura insicura per le lunghe zampe, ama bivaccare sulla battigia, dove la sabbia lascia il posto al mare o agli acquitrini. Questa specie, che nidifica dal continente asiatico a quello europeo, come in Africa e nelle Americhe, alle nostre latitudini giunge sia per svernare che per nidificare.

Un importante contingente di svernanti giunge infatti nelle nostre zone in estate dall’Europa centrale, diventando l’Italia zona di passaggio per tutta una serie di gruppi che scelgono l’Africa subsahariana per trascorrere l’inverno.