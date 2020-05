Positano, Stella Gifuni e l’arpa in quarantena. “Paradise” dei Coldplay nella città verticale

Positano, Costiera amalfitana. Ancora una volta Stella Giufini ci incanta e omaggia Positanonews con una melodia a suon di arpa nella splendida Positano. Un video che assume ancor più valore in questi momenti, pochi attimi dopo la notizia della scomparsa del noto pianista e direttore d’orchestra Ezio Bosso, un vero esempio per tutti, ha inculcato nel cuore dei più giovano, e non solo, la musica come un sentimento profondo, emozionante.

Emozionante come le note che nascono dalle dita di Stella, che intona “Paradise” del noto gruppo musicale dei Coldplay. Mai canzone fu più azzeccata, nel paesaggio di Positano, definito da tutti come un piccolo Paradiso, perla della Costiera amalfitana, e paese da atmosfera fiabesca.