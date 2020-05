Positano. Spiaggia pronta, il Bar Buca di Bacco quasi pronto per ripartire. A Positano oramai la spiaggia è pronta: si tratta di uno dei pochi posti della Costiera Amlfitana, infatti, in cui è permesso andare a fare il bagno nelle spiagge libere. Intanto, sono quasi terminati i lavori al Bar Buca di Bacco ed al ristorante La Pergola, locale simbolo della perla della Costa d’Amalfi. Si tratta del primo locale a ripartire, con apertura prevista per sabato 30 maggio. Finalmente, dunque, anche il settore della ristorazione, dopo la riapertura regionale dello scorso giovedì consentita ai bar ed ai ristoranti dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, comincia a ripartire.

La redazione di Positanonews non può che unirsi alla gioia del momento e augurare il meglio.