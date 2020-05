Positano. Sospiro di sollievo a Montepertuso. De Lucia “Anche gli ultimi tamponi negativi” . Preoccupazioni nella perla della Costiera amalfitana, in particolare a Montepertuso, da dove ci sono arrivate decine di telefonate, si paventava la possibilità di casi positivi al coronavirus Covid-19, sono stati fatti 11 tamponi, da Salerno la buona notizia della loro negatività.

Si stanno facendo screening in tutta la Costa d’ Amalfi, come ha annunciato il sindaco di Minori Andrea Reale, responsabile per la sanità dei sindaci della Costiera, quindi abituiamoci, saranno fatti tanti tamponi, serve a dare maggiore sicurezza a noi, ma anche esterna, ai turisti che verranno, per un paese Covid-free- Se ci sarà un contagio ve lo faremo sapere, ma siamo ottimisti ( non positivi 🙂