Positano. Il sindaco sulla Fase 2: “Ne siamo usciti a testa altissima, ma bisogna tenere alta l’attenzione”. Noi di Positanonews abbiamo sentito il Sindaco di Positano, in Costiera Amalfitana, Michele De Lucia, il quale ci ha dato dei chiarimenti sulla Fase 2 oggi cominciata. Il Primo Cittadino di ha detto: “Positano ne è uscito con la testa altissima, il nostro paese ne è uscito veramente con grande dignità. Va fatto un encomio a tutti i positanesi ed a tutti coloro che hanno contribuito a far si che si superasse questa Fase 1. Ora, dalla Fase precedente non dovrebbe cambiare granché per noi: il pericolo c’è sempre e bisogna tenere alta l’attenzione”.