Anche Positano ha deciso di unirsi all’appello lanciato da diversi piccoli Comuni italiano, rivolto al Governo centrale, per richiedere indicazioni esatte relativamente al turismo.

Tra le varie richieste, veniva fatta menzione di un fondo speciale che copra, almeno in parte, la riduzione delle entrate direttamente connesse con il turismo e per garantire un minimo di liquidità per farci trovare in piedi quando i flussi turistici ripartiranno.

Abbiamo intervistato il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia. “Abbiamo deciso di unirci con altri 27 Comuni turistici con popolazioni inferiori a 15 mila abitanti. Un allarme serio, che coinvolge tutti allo stesso modo. Il nostro appello va oltre il prossimo decreto, perché secondo noi non verranno soddisfatte le nostre richieste: dobbiamo aiutare enti locali ed imprenditori, oltre che le famiglie in difficoltà. Siamo seriamente preoccupati e vogliamo un intervento serio, concreto e veloce del Governo.

Categorie in difficoltà? Con il sindaco di Capri, Lembo, mi sento spesso. Abbiamo varie cose che ci accomunano, lui ha voluto offrire 300 euro una tantum a chi non ha preso i 600 euro, iniziativa lodevole, ma anche noi ci stiamo attivando con varie iniziative, come i buoni spesa. Spero che riusciamo la settimana prossima a consegnarli. Il Governo è latitante, speriamo si svegli, ma siamo pronti a sostenere le famiglie“.

Sulle critiche dell’ex sindaco Marrone riguardo i lavori per l’ascensore: “Prendo queste dichiarazioni col sorriso, riteniamo questo lavoro assolutamente necessario. E’ un’idea di questa amministrazione, ce ne vantiamo e siamo certi che sarà un grande progetto, sia di estetica che di necessario. E’ una follia che al 2020 non si è riusciti ad accedere in questa maniera al cimitero. Abbiamo delegazioni di stranieri che fanno visita al nostro cimitero, è un gioiello”.

Su piazza dei Mulini: “Abbiamo risolto un problema, come piazza Flavio Gioia”.

Sugli stabilimenti balneari: “Anche qui, il Governo deve darci delle regole, sia per quanto riguarda l’ente che dovrebbe gestire gli spazi, che sulle strutture. Diventa difficile pensare ad una Fase 2 in questa maniera”.