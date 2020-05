Positano, il sindaco De Lucia: “Voi mamme siete il motore della società”

Anche il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ha deciso di omaggiare tutte le mamme in questa giornata particolare. Ecco le sue splendide parole, apparse sul suo profilo Facebook:

“Auguri alle mamme che sono accanto a noi

Auguri alle mamme che in questo momento sono distanti

Auguri alle mamme che ci guardano con amore da lassù

Senza di voi non ci sarebbe vita, senza il vostro affetto e le vostre cure non potremmo dirci figli.

Ancora una volta a voi è toccato il compito più arduo,proteggere i bambini e non far sentire loro il peso di tutto ciò che sta succedendo.

Ma voi mamme siete forti, siete il collante della famiglia ed il motore della società. Auguri di cuore a tutte le mamme del mondo!”.