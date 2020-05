Positano, il sindaco De Lucia commenta la Bandiera Blu: “Garanzia di accoglienza ed eccellenza”

Il sindaco di Positano, Michele De Lucia, ha commentato così il raggiungimento della Bandiera Blu, il riconoscimento conferito ogni anno dalla FEE (Foundation for Environmental Education) alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto.

“Anche quest’anno Positano si conferma Bandiera Blu, a testimonianza di un impegno che non si è mai fermato in tutti questi anni di amministrazione, un impegno volto a migliorare continuamente i servizi offerti a cittadini ed ospiti -ha commentato il sindaco- Il nostro Comune è stato uno dei primi a dotarsi di un proprio impianto di depurazione, con il primo scopo di tutelare la salute del nostro mare: ma Positano non è solo mare pulito, è anche garanzia di accoglienza e servizi di eccellenza.

In particolare, il Lido Positano, un progetto nato nel nostro primo anno di amministrazione e diventato una realtà per i nostri cittadini, soprattutto per le famiglie, potrà essere un modello da imitare quest’anno per la gestione delle spiagge libere: distanziando opportunamente fra loro sedie ed ombrelloni si potrà garantire la fruizione della spiaggia in modo gratuito a tutte le nostre famiglie, ma in totale sicurezza. Quest’anno di certo pagheremo le conseguenze della pandemia, ma credo che la strada giusta da percorrere sia quella di continuare nello sviluppo del nostro paese, tenendo in conto di migliorare sempre più i servizi e l’ambiente”.