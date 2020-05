Positano, il sindaco De Lucia in collegamento con La Lega e l’on. Centinaio: come ripartire con il turismo

Positano, Costiera amalfitana. Il sindaco Michele De Lucia, fresco di adesione alla Lega Salvini, proprio in questi minuti è in collegamento con i membri del partito, tra cui l’On. Gian Marco Centinaio, ex Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Attimi importanti per il sindaco positanese ed i suoi concittadini, si attendono sviluppi sulla vicenda turismo per una graduale ripresa, dopo che l’emergenza del coronavirus ha messo in ginocchio anche la patria del turismo che è Positano.

L’estate che sta per arrivare sarà diversa, probabilmente, rispetto a quelle che abbiamo vissuto fino ad ora. È abbastanza chiaro a tutti che la situazione delicata che stiamo vivendo porterà a degli scenari alquanto insoliti. Il turismo cambierà, almeno per un po’, e chiaramente sarà necessario adattarsi.