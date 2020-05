Positano. Il sindaco De Lucia chiarisce “Mare e Sentiero degli Dei fino alle 8,30. Dopo, in sicurezza, tutti potranno accedere alle spiagge”

Positano, Costiera amalfitana. Il sindaco Michele De Lucia chiarisce sul mare e sul Sentiero degli Dei, dando per scontato che si voglia far di mattina o di giorno , e non di sera, le attività di nuoto o di trekking si possono fare solo fino alle 8,30 “Ho ricevuto richieste da tanti di farsi il sentiero degli Dei, poi sono anche intervenute le forze dell’ordine per dei cittadini che facevano il bagno di giorno, putroppo fino al 17 maggio, attività sportive non possono essere svolte” “Bisogna distinguere tra motoria e sportiva – dice anche l’assessore al turismo di Agerola Tommaso Naclerio -. In base all’ordinanza regionale 42 l’attività motoria (passeggiata) può essere praticata senza limiti orari, da solo o con persone conviventi, con obbligo di macherina. L’attività sportiva, invece, deve essere praticata solo tra le 6 e le 8.30, da solo, senza obbligo di mascherina. In entrambi i casi puoi raggiungere il luogo individuato anche fuori dal tuo Comune, ma sempre entro i confini regionali”. Ora bisognerà vedere il 17 maggio che succederà “Sto vedendo che si accellera per le aperture, non sono tanto d’accordo, se non si hanno protocolli e regole certe – dice il sindaco di Positano Michele De Lucia -, comunque per quanto riguarda il mare faremo in modo di fara accedere tutti i positanesi in sicurezza”