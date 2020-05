Positano, il sindaco De Lucia: “Attendiamo regole per poter ripartire. Sogno stagione turistica allungata” – VIDEO

Abbiamo ascoltato il primo cittadino di Positano, Michele De Lucia. Al sindaco abbiamo voluto chiedere di fare il punto della situazione, in questo inizio di Fase 2.

“A breve partiranno i lavori per la messa in sicurezza dei costoni. L’Anas ha finalmente portato avanti l’appalto: si parla di 5 milioni di euro da investire tra Positano, Conca dei Marini e Furore – ha annunciato il sindaco – Da oggi c’è sicuramente maggiore libertà, ma per quanto riguarda Positano e il turismo siamo ancora alla Fase 1.

A parte qualche privato, c’è veramente poca cosa: non abbiamo regole per far ripartire il sistema turismo, non solo qui, ma in tutta Italia. Gli operatori mi chiamano per capire come andare avanti, ma senza regole, chiaramente, o comunque per quelle che girano nelle bozze, è difficile andare avanti e aprire. La cosa più grave è che l’imprenditore sembra sia responsabile civilmente e penalmente delle presenze della struttura: utopia. Non è pensabile una cosa del genere, il Governo deve fare qualcosa. Il problema del distanziamento, nei ristoranti per esempio, è un altro problema.

Dobbiamo arrivare a dei risultati, tutti insieme, per riuscire ad avere qualcosa di concreto e fattibile. Lo stesso discorso vale per alberghi e strutture extralberghiere. Non è chiaro quale sia il protocollo per andare avanti e quindi attendiamo risposte dal Governo centrale e da De Luca, quest’ultimo deve far presente questi problemi.

Eventi? In questo momento non sappiamo, chiaramente stiamo pensando alla Fase 3, ovvero allungare il periodo estivo offrendo iniziative che porteranno ad un turismo attivo fino a novembre. Ma ripeto, abbiamo bisogno di regole e di certezze del mondo imprenditoriale, vogliamo arrivare al 6 gennaio con una Positano aperta”.