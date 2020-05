Positano, si torna a mare: “Sarà un’estate alternativa”

In tutta la Campania si torna a godere del mare, con un po’ di libertà in più. Anche a Positano si avverte questo spiraglio di normalità, lasciandoci andare in un bagno dal coronavirus, visto che le acque saline rendono innocuo questo nemico invisibile, che continuiamo a combattere. Con questa Fase 2 c’è voglia di vivere, tornare a voler accogliere ospiti nella Perla della Costiera Amalfitana. “Sarà un’estate alternativa” – ci dicono gli addetti ai lavori – che procedono con le installazioni di strutture balneari con un ottimismo impareggiabile, che solo i positanesi sanno dimostrare nei momenti difficili. “Quest’anno non ci saranno le escursioni, ma i servizi saranno orientati soprattutto alle famiglie, al turismo locale. Sarà una grande estate e ci divertiremo noi”.