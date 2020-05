Positano, si pensa a coppia di stranieri, ma erano qui per lavoro. Scoppia ironia

Positano, Costiera amalfitana. Avvistata una coppia si pensava che con la fase 2 ricomincia a la stagione turistica. La foto alla sponda, dove una coppia, con mascherine in regola, sembra in vaga ricerca della famosa autocertificazione. In realtà abbiamo trovato due persone di Salerno sono venute in costa d’Amalfi e a Positano per lavoro. Non sappiamo neanche se corrispondono a quelli della foto, di cui non si sa altro, se non che è stata postata su Facebook, ma l’unica coppia “forestiera”,in giro oggi erano loro. Abbiamo chiesto anche al trasporto pubblico interno che non ha visto nulla, neanche la SITA, nessuna traccia di turisti insomma. Ricordiamo che lavoro ci si può muovere, per fare attività sportiva, entro certi orari, pure, anche per affittasi case od operazioni immobiliari, per tanti motivi, oltre che per i famosi congiunti. Fra poco ci sarà la libertà di muoversi con prudenza come sta già avvenendo in molti paesi europei. Non devono certo farci paura due fantomatici turisti, che speriamo comunque di vedere in futuro, ma crediamo che con la Fase2 non serva puntare il dito su chi passeggia, chi sta in spiaggia, chi gira senza fare assembramenti, dobbiamo pensare a ripartire. Ora cerchiamo di vedere il futuro con ottimismo, guardiamo avanti con prudenza, ma senza chiuderci nelle nostre paure. Pensiamo a come far ripartire l’economia in sicurezza.