Positano, sanificate la Chiesa Madre e la Chiesa del Rosario: da lunedì a messa in sicurezza -FOTO

Splendida iniziativa della ditta di Maurizio De Lucia, che ha sanificato la Chiesa Madre e la Chiesa del Rosario di Positano. Un iniziativa portata avanti per il bene della comunità, come un vero e proprio dono: la sanificazione è certificata, quindi da lunedì 18 maggio si potrà tornare a messa in totale sicurezza.

Dopo due mesi e mezzo di divieti, i fedeli potranno tornare a messa, ovviamente rispettando regole importanti. Queste ruotano attorno a sanificazione delle chiese, al numero massimo dei partecipanti, dall’obbligo di mantenere sempre la distanza di sicurezza, all’uso della mascherina. Poi c’è il divieto di accesso per coloro che hanno sintomi influenzali, una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5 gradi o sono stati in contatto con persone positive al coronavirus nei giorni precedenti.