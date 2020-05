Positano. I ristoratori presentano un decalogo per De Luca. Analoga la proposta anche da Sorrento

I ristoratori di Positano presentano un decalogo per De Luca. I ristoratori di Positano, in Costiera Amalfitana, si sono mossi insieme con il presidente della Pro Loco Ornella Amitrano, fra questi anche Peppe Russo e tanti altri. Analoga la proposta anche da parte dei ristoratori di Sorrento, in Penisola Sorrentina, tra cui c’è Francesco Schisano. Si tratta di proposte che stanno arrivando al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per la ripartenza del settore della ristorazione. Fra le principali problematiche dei ristoratori c’è quello delle cucine, che non possono essere quelle proposte dallo chef Gennaro Esposito, il quale ragiona, appunto, da chef stellato avente a disposizione ampi spazi. La maggior parte dei ristoranti, infatti, sono medi – piccoli e bisogna fare in modo che anch’essi possano lavorare. Si punta, quindi, soprattutto sulla possibilità di posizionare tavoli esterni, in modo tale da avere a disposizione di più spazio. Inoltre, si richiede l’azzeramento delle tasse, come è stato fatto anche in Germania.