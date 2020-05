Positano ristoranti e bar non riaprono oggi, il D-day 3 giugno. La perla della Costiera amalfitana aspetta per riaprire normalmente, se si può usare questa parola, al pubblico. Sono tanti i dubbi, anche se alla fine in Campania si è andati incontro alle esigenze dei ristoratori, ma le norme di contenimento per il coronavirus covid-19 hanno trasformato i ristoranti. Ci saranno norme igienico-sanitarie più stringenti, il distanziamento, i Dpi spesso non reperibili facilmente, in specie i guanti, il kit anti Covid per i dipendenti e il rischio di sanzioni hccp con clienti zero visto che i confini sono chiusi. Al momento ci sono solo due ristoranti in attività C’era Una Volta alla Chiesa Nuova venendo da Piano di Sorrento e La Taverna del Leone andando verso Praiano che fan asporto delivery, entrambi sulla SS163. Nessuno nel paese o in spiaggia. Nemmeno un bar aperto anche se comincia a esserci movimento. Ma non è facile adeguarsi. Il primo bar dovrebbe essere il bar Internazionale alla Chiesa Nuova, poi a metà giugno la Buca di Bacco bar. I ristoranti stanno chiedendo maggiori aiuti, de contribuzione, più suolo pubblico e meno tasse, i dipendenti saranno meno della metà a essere assunti. Il problema è che se non ci sarà movimento turistico internazionale saranno in pochi a poter reggere solo col turismo di prossimità. Una soluzione tampone è sicuramente quella della destagionaluzzazione, come proposta dal Presidente della pro loco Ornella Amitrano, ma bisogna lavorare sin da ora a puntare ad una programmazione che vada da ottobre a dicembre per salvare il salvabile.