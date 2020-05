Positano, ristoranti in attesa di indicazioni precise: non apriranno il 18 maggio

La maggioranza dei ristoratori di Positano ha scelto di non aprire per il 18 maggio, anche se al momento in cui stiamo scrivendo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fornito nuove indicazioni in cui afferma di voler dare il via a tutte le strutture, per consentire le sanificazioni. Lo affermano Salvatore Rispoli della Buca di Bacco, insieme a Giosué Maresca dello storico Ristorante Da Vincenzo.