Positano, riprendono le Messe: ecco gli orari e le regole da seguire. Via libera anche a Montepertuso

Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni

Forania di Conca , Montepertuso, Positano , Praiano, Vettica.

Parrocchia Santa Maria Assunta Positano

Carissimi,

Ringraziamo il Signore, la Madonna e i Santi Protettori per la serena nostra situazione in questa pandemia.

Per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS del COV.2, è consentita la riapertura della chiesa per la preghiera personale e la celebrazione della S.Messa con la presenza del popolo in ottemperanza attenta a tutte le condizioni richieste per gli spostamenti, dalla propria abitazione.

– La Chiesa di SANTA MARIA ASSUNTA,

p.zza F. Gioia

– La Chiesa del S. ROSARIO,

p.zza dei Mulini

– La Chiesa di SANTA MARIA DELLE GRAZIE,

Chiesa Nuova,

La Chiesa di S. GIACOMO Liparlati.

Per quanto concerne le disposizioni dettate dal protocollo d’intesa tra il Ministero della Salute e la CEI, riferito allo svolgimento delle funzioni religiose e l’accesso nelle chiese, si è richiesto l’ausilio di un tecnico responsabile della sicurezza quale il geom. Popoli Silvio che ha provveduto a recepire le direttive di legge e all’espletamento delle stesse.

Si è provveduto a far sanificare, posizionare i cartelli e tutte le indicazioni da seguire all’interno delle chiese. Tali direttive, che ora vi invito a leggere, saranno anche esposte.

L’accesso nella chiesa sarà indicato da un cartello così come l’uscita. Inoltre, sarà segnato il percorso da rispettare obbligatoriamente.

Per accedere in chiesa si dovrà rispettare:

1- l’uso obbligatorio della mascherina, sono anche consigliati i guanti monouso;

2- l’igienizzazione delle mani all’ingresso e all’uscita, utilizzando gli appositi dispenser;

3- il rispetto del distanziamento minimo di un metro tra le persone;

4- cortesemente l’occupazione dei posti segnati su ogni panca, cominciando dal davanti;

5- l’occupazione della panca da più persone è consentita solo alle famiglie appartenenti allo stesso nucleo familiare, le quali potranno anche evitare di rispettare il metro di distanza tra loro e rispettando però la distanza dalle altre persone;

6- Il numero massimo di capienza della Chiesa, attendendo all’esterno se risultasse l’interno un po’ affollato;

7- permanenza in chiesa solo per la preghiera e la s. Messa, per permettere agli altri un sereno accesso ed evitando l’assembramento anche fuori;

8- la capienza massima della Chiesa è:

a. n. 110 persone per la Chiesa di S. MARIA ASSUNTA ;

b. n. 28 persone per la Chiesa del S. ROSARIO

c. n. 70 persone per la 11 Chiesa di S. Maria delle Grazie, Chiesa nuova.

9- Il divieto d’accesso alle persone che presentano sintomi influenzali respiratori o in presenza di febbre dei 37,5 gradi, è a chi è stato in contatto con persone positive al COVID 19 nei giorni precedenti;

10- Non scambiarsi il segno della pace;

11- La Santa Comunione verrà posata nelle mani senza venire a contatto e rispettando la distanza;

12- Il cestino delle offerte non passerà tra i banchi, ma verrà messo un contenitore all’ingresso ove ogni fedele potrà depositare la propria offerta.

Inoltre, in Chiesa, per motivi di sicurezza, non si troverà l’acqua Santa, tantomeno i fogli liturgici e il libro dei canti.

Tutte le norme valgono per tutti i tipi di celebrazione.

ORARIO CELEBRAZIONE S. MESSA DOMENICALE

* CHIESA S. ROSARIO p.zza Mulini

ore 7.30 – 9.30 – 19 – 20

* CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA

ore 11.00 per la famiglia

* CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE

ore 8.30

ORARIO FERIALE

* Cappella delle Suore

ore 7.30 Rosario, S.Messa

* Chiesa Parrocchiale

ore 18.30 Rosario, Santa Messa

Per le celebrazione dei sacramenti delle prime confessioni, comunioni e cresime

ecco le disposizioni del nostro Arcivescovo

I sacramenti del compimento dell’Iniziazione Cristiana (prima confessione e comunione)

sono rinviate fino a dopo Pasqua 2021.

Le motivazioni sono prevalentemente due:

* il dover

garantire la corretta applicazione di tutte le norme previste per la celebrazione eucaristica;

*e

perché non è stato possibile completare l’itinerario di preparazione e

formazione, che per noi rimane primario.

Anche la Confermazione è rinviata fino a nuova

indicazione.

Per quanto concerne la ripresa della catechesi sacramentale a settembre, si è in attesa di

indicazioni fornite dal Governo e dalla CEI.

Per i funerali.

Il rito sarà celebrato alla presenza dei familiari nel rispetto dei posti in chiesa e delle Noemi.

Le celebrazioni sono trasmesse in diretta streaming Facebook “Parrocchia Santa Maria Assunta Positano “ .

Noi sacerdoti siamo a disposizione per le Confessioni o il dialogo spirituale nella sacrestia, durante l’apertura della chiesa, o fissare appuntamento telefonico.

Al termine di ogni giornata si provvederà a igienizzare e disinfettare tutto l’ambiente.

Il rispetto di queste disposizioni servirà a salvaguardare il valore della ” COMUNIONE ECCLESIALE” e a tutelare il bene più grande che è la VITA .

Certi che ognuno di voi saprà accogliere in ispirito di collaborazione e compartecipazione tali disposizioni, vi ringraziamo e assicuriamo le nostre preghiere al Signore, alla Madonna e ai Santi Protettori ed imploriamo quotidianamente la LORO BENEDIZIONE e PROTEZIONE

I sacerdoti e le suore