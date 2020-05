Positano, i ringraziamenti di Agatina Semprevivo di ritorno a casa: “Grazie al 118, medici e infermieri”

Positano, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo i ringraziamenti di Agatina Semprevivo, ristabilitasi dopo aver accusato un malore per poi essere ricoverata all’Ospedale San Leonardo di Salerno. Nella lettera, Agatina ringrazia i membri del 118 di Positano, oltre al dott. Romano e tutti gli infermieri che la hanno assistita in questi giorni difficili, a maggior ragione in tempi di pandemia per il covid-19.

Carissimi tutti,

vorrei poter spendere due parole ora che sto recuperando tutte le mie energie dopo i momenti difficili che ho passato.

Grazie a Dio e alla Madonna sono tornata a casa dai miei cari ed è stata una gioia immensa poterli riabbracciare. Chi ha vissuto in prima persona quello che ho passato anche io sa bene cosa significhi, e il mio pensiero va per primo a voi. Questa poche parole vogliono essere un messaggio di ringraziamento.

Vorrei pertanto ringraziare dal profondo del mio cuore il 118 di Positano, per essere intervenuto prontamente la sera del 17 Aprile 2020. Senza il soccorso del Dottor Romano tutti gli infermieri probabilmente le cose sarebbero andate diversamente, per questo vi ringrazio.

Il mio pensiero va altrettanto a tutti i medici che mi hanno assistito durante la mia guarigione all’ospedale San Leonardo di Salerno. Il mio grazie va anche a loro.

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati “vicino” con le loro preghiere, tutti i miei amici, la mia famiglia. Le vostre preghiere sono giunte a me, ora pregherò anche io per voi.

Ho passato momenti terribili, che mai avrei pensato, che mai augurerei, ma ora sto migliorando e non posso non pensare che sia anche merito vostro.

Con la speranza che possiamo uscire quanto prima da questa difficile situazione che affligge i nostri cuori vi abbraccio tutti.

Di cuore,

Agatina

Da tutti noi i più sinceri auguri alla positanese Agatina, affinché torni al 100 per cento delle sue forze.