Positano, riapre il primo stabilimento balneare: “L’Incanto” prepara termoscanner e distanza di sicurezza

Come anticipato da noi di Positanonews ieri, finalmente riapre oggi il primo stabilimento balneare a Positano, “L’Incanto”. La perla della Costiera Amalfitana è da sempre abituata a vedere centinaia di lettini, sdraio e ombrelloni in spiaggia, quasi a vivacizzare ancor di più un territorio già di per sé colorato.

Grazie alla foto di Giuseppe Di Martino per Positanonews, notiamo che in spiaggia si contano più di 50 lettini e ombrelloni. Lo stabilimento si è munito di termoscanner all’ingresso ed ha ben gestito la dovuta distanza tra i bagnanti. Sarà necessario indossare la mascherina all’arrivo, che avverrà tramite prenotazione e, qualora la temperatura fosse superiore a 37,5°C, sarà vietato l’accesso.

L’Incanto è riuscito a ripartire in tempi record, per farlo ha assunto 25 dipendenti ( un quarto di quelli che normalmente occupa al momento) che sono al lavoro da stamattina e domani saranno operativi. Almeno c’è un servizio efficiente di qualità nella tipologia di Positano.