Positano. I provvedimenti approvati dalla Giunta Comunale per tutelare i cittadini ed aiutare le aziende

Positano. Il sindaco Michele De Lucia, attraverso il suo profilo Facebook, rende noto che: «La Giunta Comunale ha approvato una serie di provvedimenti volti a tutelare nel concreto i cittadini di Positano in questo difficile momento, per dare respiro alle aziende ed ai cittadini sono state sospese o rinviate le scadenze di competenza comunale.

Nello specifico è stato previsto:

* Rinvio delle scadenze della TARI

La prima rata sarà versata il 16 settembre – seconda rata il 16 ottobre – terza rata il 16 novembre; il saldo sará versato il prossimo anno, entro il 16/04/2021.

• esenzione del pagamento per l’accesso alla ZTL interna fino al 15 giugno

• gratuità parcheggio sulle zone “strisce blu” fino al 15 giugno per i cittadini residenti

Il primo giugno riaprirà il Museo Archeologico Romano: gli ingressi verranno ridotti da 10 a 5 persone per turno e per tutti gli ospiti delle strutture di Positano il costo del biglietto sarà ridotto a 5 euro. Guardando al futuro e non trascurando gli investimenti necessari allo sviluppo del nostro paese, abbiamo approvato un progetto di riqualificazione del “Sentiero degli Dei”».