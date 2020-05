A Positano in località Liparlati procedono a pieno ritmo i lavori sul costone del cimitero. Anche questa mattina è stato impegnato l’elicottero per il trasporto del materiale: come risulta dalle immagini il mezzo è stato impiegato per il trasporto e il supporto nella sistemazione delle barriere e le reti che servono a contenere i massi.

Si tratta di un importante intervento che era già in programma, per la mitigazione dei rischi di dissesto idrogeologico dei costoni ubicati a monte del centro abitato di Liparlati e la porzione di parete più prossima all’area cimiteriale: proprio su quest’ultima area, in tempi recenti, si verificò un crollo che cagionò l’interdizione di parte del sito cimiteriale con gravi conseguenze anche sulle condizioni di funzionalità della struttura.