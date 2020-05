Positano primo maggio 2020. Le foto e il video che entreranno nella storia. L’anno scorso nella perla della Costiera amalfitana c’era una folla immensa di turisti. Oggi con il coronavirus Covid-19 il deserto. A parlare le foto di Giuseppe Di Martino in spiaggia e il video in diretta sulla Pagina Facebook di Positanonews del direttore Michele Cinque che ha voluto far un riferimento alla Madonna alla quale, che ci si creda o meno, Positano si è affidata passando la Fase 1 della quarantena senza nessun contagio. Ora da lunedì ci sarà la Fase 2 , un nuovo mondo ci aspetta, una fase nuova che dovremo affrontare con coraggio.

