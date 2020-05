Positano, primi segnali di ripresa: finalmente apre anche la sartoria Maria Lampo

Dopo infinite settimane di lockdown e di restrizioni, finalmente riapre anche la storica sartoria gestita dalla famiglia della famosissima signora Maria Lampo, purtroppo volata in cielo nel 2017.

Al suo interno i colori dei vestiti lasciano a bocca aperta e la storia del negozio è raccontata in immagini, ritagli di giornale e targhe di riconoscimento. Una meraviglia e un emozione assistere alla riapertura di questo negozio come dal lontano 1946. E’ quasi una tappa obbligatoria per chi si reca a Positano e vuole essere alla moda, senza mai rinunciare alla qualità.