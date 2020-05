Positano ha finalmente un’associazione di ristoratori, il coronavirus è riuscito a compattare l’intero comparto, dando vita a questa iniziativa. Il direttore di Positanonews, Michele Cinque, si ha incontrato e intervistato Gabriele Rispoli, neopresidente dell’Associazione Ristoranti Positano, complimentandosi per la nascita e la costituzione di questa realtà.

L’associazione sta cercando di individuare le linee guida, c’è voglia di ripartire. Tra le prime azioni dei ristoratori di Positano, c’è stato infatti la presentazione di suggerimenti alla Task Force della Regione Campania, attraverso la Federazione Italiana Pubblici Esercenti (Fipe). “I dubbi sono proprio sulla ripartenza”, ha detto Gabriele Rispoli dell’Hotel Villa Gabrisa. A Positano sono per il momento in pochi a partire dal 18 maggio, come tutti, si attendono maggiori chiarimenti per poter adeguare le strutture e renderle sicure per lavoratori e clienti.