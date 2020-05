Positano/Praiano, ecco i nuovi orari del trasporto pubblico locale fino al 17 maggio

Costiera amalfitana. Sulla base dei provvedimenti diffusi, è stato definito da Mobility Amalfi Coast, il programma del trasporto pubblico locale in vigore da lunedì 4 maggio 2020 a Positano e Praiano, con prospettiva di validità fino al 17 maggio prossimo.

Orari in vigore dal 04/05/2020 al 17/05/2020 in ottemperanza alle disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di cui all’ordinanza regionale n. 40 del 30 aprile 2020.

Con la graduale ripresa delle attività il tpl torna centrale per una mobilità sostenibile e per dare risposta alla domanda di utilizzo. E’ fondamentale che a bordo dei mezzi siano adottate prudenza e senso di responsabilità.