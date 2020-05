Positano e Praiano. Il messaggio della pediatra Torino per le famiglie: “Ancora in vigore le disposizioni di marzo”.

“Si ricorda a tutti i genitori che vigono ancora le disposizioni di marzo e cioè le visite ambulatoriali devono essere prenotate ed è severamente vietato entrare in sala d’attesa senza appuntamento. Per la vostra e altrui salute è sempre consigliabile evitare le visite non necessarie . Può entrare un solo genitore provvisto di mascherina . È severamente vietato attendere in sala d’attesa”.