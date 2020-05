Positano, piazza dei Mulini prende forma: fine dei lavori vicina – VIDEO

I lavori in piazza dei Mulini, a Positano, sono vicinissimi al termine. Come spesso abbiamo fatto nelle scorse settimane, abbiamo voluto documentare ancora una volta lo stato delle cose: la piazza sta iniziando a prendere forma, ha già un aspetto diverso, mentre gli operai sono al lavoro per ultimare l’opera.

Si spera che nonostante i problemi degli ultimi tempi, il lavoro possa essere terminato entro la fine del mese. Importante terminare per guardare all’estate, un’estate che non sarà come le altre, ma che non segnerà la fine del turismo in queste zone uniche al mondo: ecco perché è importante preservare il territorio, cercando di offrire uno spettacolo sempre migliore.

Piazza dei Mulini avrà un aspetto che ricalca lo stile precedente, dando valore quindi alla pietra lavica presente, ma sarà una piazza splendidamente rifinita.