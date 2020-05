Positano. Oggi i bambini delle quinte avrebbero dovuto ricevere per la prima volta Gesù, le parole di Papa Francesco

Papa Francesco affida un pensiero ai bambini che avrebbero dovuto fare la Prima Comunione in questo mese dedicato alla Madonna, durante la recita del Regina Coeli, ancora una volta dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in attesa della riapertura delle celebrazioni al popolo dei fedeli.

Anche a Positano, oggi i bambini delle quinte, divisi in due turni, avrebbero dovuto ricevere per la prima volta Gesù.

“In molte Parrocchie, nel mese di maggio si celebrano le messe di Prima Comunione. Chiaramente, a causa della pandemia, questo bel momento di fede e di festa è stato rimandato. Perciò desidero inviare un pensiero affettuoso ai bambini e alle bambine che avrebbero dovuto ricevere per la prima volta l’Eucaristia”.

Carissimi vi invito a vivere questo momento di attesa, come opportunità, per prepararvi meglio, pregando, leggendo il libro del catechismo, per approfondire la conoscenza di Gesù, crescendo nella bontà e nel servizio agli altri. Buon cammino!