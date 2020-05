Positano. I nostri eroi quotidiani, i volontari della Protezione Civile

Positano, Costiera amalfitana. In questi giorni di lockdown per il coronavirus Covid-19 ci sono stati tanti che si sono prodigati, fra questi i volontari della protezione civile, come si vede da questa foto postata da Giovanni Fusco “E’ un onore essere volontario della Protezione Civile Nazionale di Positano.Ieri abbiamo consegnato le mascherine a tutti i bambini e ragazzi di Positano”. COmplimenti ragazzi e invitiamo tanti giovani ad aderire a questa bellissima iniziativa, la Protezione Civile è stata fondamentale in questi giorni di quarantena.