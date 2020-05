Positano non si ferma, ripartono i cantieri e i lavori per il gas in località Fornillo

A Positano, in Costiera amalfitana, la città verticale non si ferma, a maggior ragione durante la fase due e la riapertura dei cantieri edili. Dalle prime ore di questa mattina sono in corso alcuni interventi in località Fornillo per le condotte del gas.

Prove di ripartenza dopo il lockdown per l’emergenza da di Covid-19. La prima riapertura dell’annunciata Fase 2 riguarda, oltre al settore della manifattura, delle costruzioni e il commercio all’ingrosso, anche dei cantieri edili. Per tutte, oltre a raccomandare il massimo utilizzo del lavoro agile, la parola d’ordine sarà il rispetto del distanziamento sociale e l’adozione di misure atte a assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori, secondo le indicazioni dei protocolli siglati con le parti sociali.